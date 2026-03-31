Росіяни висунули ультиматум щодо війни проти України

Росія вимагає, щоб Україна вивела свою армію з Донбасу протягом двох місяців. У разі відмови Москва погрожує ще більшими атаками на Україну. Про це у вівторок, 31 березня, повідомив Володимир Зеленський під час Бучанського саміту – 2026.

За словами Володимира Зеленського, Росія заявила США, що зможе окупувати Донбас (промисловий регіон на сході України, що охоплює більшу частину Донецької та Луганської областей) протягом двох місяців, а після цього почне наступ на інші українські території.

«Зараз у них (росіян, – ред.) нові терміни. Вони сказали США, що захоплять Донбас за два місяці, тому в України є два місяці, щоб вивести армію, і тоді війна закінчиться. Якщо Україна не вийде, то Росія захопить Донбас, і потім будуть інші умови», – розповів Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни не спроможні захопити регіон військовим шляхом і тому тиснуть на США під час переговорів. Також Зеленський зауважив, що така риторика Москви вказує на небажання завершувати війну.

«Якщо вони вважають, що зможуть захопити Донбас, то для чого кажуть, що підуть далі? Тобто питання все ж таки не у Донбасі. Цілі Росії нам зрозумілі. Вони нічого не зможуть захопити за два місяці і розуміють це, і Росія тисне на Америку», – наголосив Володимир Зеленський.

Також президент зауважив, що Україна вже пішла на компроміс – погодилася припинити бойові дії на поточній лінії розмежування. На думку Володимира Зеленського, це необхідно зробити, щоб надалі вирішити спірні питання дипломатичним шляхом, але Росія відкидає цю пропозицію.

Нагадаємо, 25 березня інформаційна агенція Reuters опублікувала інтерв’ю з Володимиром Зеленським, у якому він розповів, що США погоджуються надати Україні гарантії безпеки лише після виходу української армії з Донбасу. 27 березня держсекретар США Марко Рубіо назвав «брехнею» повідомлення Володимира Зеленського.

Наступного дня, 28 березня, Володимир Зеленський відкинув звинувачення Марко Рубіо. Президент пояснив, що російський диктатор Владімір Путін погоджується припинити війну тільки після відмови України від Донбасу та виходу ЗСУ з усього регіону. Водночас США наполягають, що нададуть Україні гарантії безпеки лише після завершення війни. Також Володимир Зеленський заявив, що «показав лише меншу частину айсберга».