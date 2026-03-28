Володимир Зеленський заперечив звинувачення у брехні з боку США

Володимир Зеленський відкинув звинувачення держсекретаря США Марко Рубіо щодо нібито брехні про умови надання Україні гарантій безпеки. Відповідь президента України у суботу, 28 березня, цитують «Суспільне» та «РБК-Україна».

У пʼятницю, 27 березня, Марко Рубіо назвав «брехнею» повідомлення Володимира Зеленського про те, що США згодні надати Україні гарантії безпеки лише після виходу української армії з усієї території Донбасу (регіон на сході України, що охоплює переважно Донецьку та Луганську області).

«Це брехня. Я бачив, як він це сказав. Шкода, адже він добре знає, що це неправда. Йому сказали зовсім не так. Не знаю, чому він таке говорить, але це просто неправда», – цитує Марко Рубіо Sky News.

У суботу, 28 березня, під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський прокоментував заяву звинувачення Марка Рубіо. Президент пояснив, що російський диктатор Владімір Путін погоджується припинити війну тільки після відмови України від Донбасу та виводу української армії з усього регіону. Водночас США наполягають, що нададуть Україні гарантії безпеки лише після завершення війни. Також Володимир Зеленський заявив, що «показав лише меншу частину айсберга».

«Я говорю абсолютно відверто. [...] Це звучить абсолютно прямо, що ми зможемо отримати гарантії безпосередньо від Сполучених Штатів Америки, не до припинення вогню, не до закінчення війни. А після того, як наші війська вийдуть з Донбасу, що є умовою закінчення війни. Саме в такому форматі ми зможемо отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки», – розповів Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче отримати гарантії безпеки від США до припинення війни, зазначивши, що вони набудуть чинності лише після голосування в Конгресі, яке відбудеться після підписання мирної угоди.

«Тим не менше, нам сказали, що питання не в тому, коли це вступає в силу, а питання в тому, коли ці гарантії нам даються», – додав Володимир Зеленський.

Зауважимо, що раніше Володимир Зеленський неодноразово зауважував, що через неспроможність Росії захопити регіон військовим шляхом, вона під час переговорів примушує Україну відвести свої війська. Однак президент багато разів наголошував, що Україна не даруватиме свої землі Москві й не визнаватиме окуповані населені пункти російськими.

6 березня Володимир Зеленський відвідав Донеччину, де поспілкувався з військовими. Він повідомив, що Росія не відмовляється від своїх планів й готує наступ, сподіваючись окупувати всю область.

Додамо, що під контролем України перебуває кілька ключових міст Донецької області: Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман та Покровськ.