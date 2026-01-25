Володимир Зеленський знову відкинув можливість територіальних поступок

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не віддаватиме Росії свої території. За словами українського лідера, сторони мають шукати компроміс. Про це президент України заявив під час пресконференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі, передає «Європейська правда».

Володимира Зеленського запитали про результат тристоронніх переговорів в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Президент відповів, що сторони все ще шукають шляхи завершення війни, але проблемних питань стало менше. Також Володимир Зеленський розповів, що територіальне питання досі залишається перепоною на шляху до миру, адже росіяни вимагають від України полишити Донеччину.

«Росія хоче зробити все, щоб України не була на сході нашої держави. Зрозуміла причина, вони ставили це як за ціль, тому абсолютно зрозуміло, що вони хочуть досягти цієї цілі. На фронті вони поки що цього зробити не можуть. Наша позиція по нашій території – територіальна цілісність України, яку потрібно поважати», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що США намагаються знайти компроміс щодо статусу Донецької області. Володимир Зеленський наголосив, що до компромісу має бути готова й американська сторона.

«Ми йдемо на те, що ми спілкуємось в тристоронньому форматі.Це такі перші кроки може для того, щоб знайти той самий компроміс. Але для компромісу потрібно, щоб всі сторони були готові до компромісу, до речі, і американська сторона також», – зауважив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що за даними «Суспільного», станом на 31 грудня 2025 року під окупацією Росії перебувало 68,1% території Донецької області, на якій розташовані 884 населених пункти. Водночас під контролем України перебувало 414 міст, сіл і селищ Донеччини. Йдеться, зокрема, про міста Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман та Покровськ. Крім того, за офіційними даними, під окупацією РФ перебуває 99,8% Луганської області.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував на неприйнятності територіальних поступок Росії. Проте повідомляв, що розмірковує над пропозицією Дональда Трампа щодо створення «вільної економічної зони на Донбасі». Таке рішення вимагатиме від України та РФ дзеркального відведення збройних сил на безпечну відстань. Таким чином у регіоні утвориться буферна зона, в межах якої бізнес зможе працювати, а люди – жити та працевлаштовуватися за спеціальним правовим і податковим режимом.

Нагадаємо, у суботу, 24 січня, в Абу-Дабі завершились дводенні перемовини за участі української, американської та російської делегацій. За словами Володимира Зеленського, «розмови були конструктивними», а головною темою були «параметри закінчення війни». За словами Володимира Зеленського, сторони відзвітують президентам щодо результатів зустрічі та узгодять подальші кроки, після чого переговорний процес планують поновини.