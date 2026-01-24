ЗМІ дізнались деталі переговорів в ОАЕ

Перемовини між Україною, США та Росією, що відбувались протягом двох днів в Абу-Дабі, не призвели до значного прогресу. Москва продовжує наполягати на виведенні українських військових з неокупованої частини Донеччини. Про це у суботу, 23 січня, повідомила інформаційна агенція «РБК-Україна» з посилання на інформоване джерело.

За словами співрозмовника журналістів, у суботу, 24 січня, делегації поділились на дві підгрупи: політичну та військову. У політичній переговорній секції практично не було досягнуто прогресу. Україна висловила готовність обговорити територіальне питання, однак наполягала, що відштовхуватись потрібно від поточної лінії боєзіткнення. Водночас росіяни продовжували вимагати виведення української армії з усієї території Донеччини.

Проте роботу військової підгрупи можна назвати плідною. Сторони обговорювали розведення сил, припинення бойових дій та вогню. Також під час зустрічі Україна, США та Росії порушили питання створення центру з контролю та координації питань припинення вогню, а також обговорювали країни, які можуть бути там представлені. Делегації військової підгрупи мають намір наступного тижня обмінятися своїми баченнями щодо цих питань.

Також, за даними співрозмовника журналістів, на початку обговорень росіяни заявляли, що не хочуть аби до моніторингу щодо припинення бойових дій та вогню були залучені ОБСЄ, НАТО чи європейські країни-партнери України. Однак американській делегації вдалося змінити думку росіян.

Водночас питання щодо енергетичного перемирʼя не було порушено під час переговорів в ОАЕ. Відомо, що орієнтовно через тиждень переговорний процес продовжиться у такому ж форматі.

Зауважимо, що Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не буде поступатися росіянам неокупованими територіями, а також не визнаватиме окуповані населені пункти російськими. Проте президент України повідомляв, що розмірковує над пропозицією Дональда Трампа щодо створення «вільної економічної зони на Донбасі». Таке рішення вимагатиме від України та РФ дзеркального відведення збройних сил на безпечну відстань. Таким чином у регіоні утвориться буферна зона, в межах якої бізнес зможе працювати, а люди – жити та працевлаштовуватися за спеціальним правовим і податковим режимом.

Ще один прийнятний для України варіант, за словами Зеленського, – припинення бойових дій без відведення військ з подальшим вирішенням спірних питань дипломатичним шляхом.

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 січня в ОАЕ відбувся перший раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Того дня президент України назвав зустріч «важливою», однак наголосив, що висновки робити зарано.

Після другого раунду, що відбувся 24 січня, президент України повідомив, що «розмови були конструктивними». Головною темою дводенних переговорів були «параметри закінчення війни». За словами Володимира Зеленського, сторони відзвітують президентам щодо результатів зустрічі та узгодять подальші кроки, після чого переговорний процес планують поновини.

Тристороннім перемовинам передувала зустріч американської делегації з російським диктатором Владіміром Путіним, що відбулась в ніч на 23 січня та тривала понад три години. Вже вранці прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що для завершення війни Україна має вивести свою армію з території Донецької області.

Також перед тристороннім форматом переговорів відбулась зустріч президентів України та США. Лідери обох країн назвали її «хорошою». Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів з Дональдом Трампом домовився про постачання Україні ракет для системи протиповітряної оборони Patriot.