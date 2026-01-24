Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели зустріч 22 січня

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 23 січня, повідомив, що під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі він домовився з президентом США Дональдом Трампом про постачання боєприпасів для системи Patriot.

«Я обговорював з президентом Трампом постачання ракет PAC-3 для систем Patriot, проте не буду називати точну кількість», – сказав Зеленський.

За його словами, візит до Давоса мав на меті вирішення як глобальних питань, так і конкретних завдань.

«Ми говорили про глобальні речі, але ми розв'язали питання, яке чітко відповідає, для чого я туди поїхав», – додав він.

Нагадаємо, 22 січня Зеленський прибув на економічний форум у Давосі та зустрівся з президентом США. Зустріч тривала близько години. Офіс президента повідомляв, що лідери обговорили роботу української та американської переговорних команд та зміцнення української протиповітряної оборони.

Також 22 січня у Москві американська делегація у складі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера провела перемовини із російським диктатором Владіміром Путіним, що тривали понад три години. Під час зустрічі сторони обговорювали план щодо завершення війни, який складається з 20 пунктів.

Наступного дня, 23 січня, розпочалися переговори між представниками України, США та Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зеленський зазначив, що про результати перемовин говорити ще зарано, адже вони продовжаться у суботу, 24 січня.