Наразі невідомо, скільки ЗРК Patriot отримала Україна з Німеччини

В Україну прибули нові зенітно-ракетні комплекси Patriot з Німеччини. Про це в неділю, 2 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ми зміцнили компонент “петріотів” у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору» – ідеться в повідомленні.

Президент зазначив, що чим менше Росія зможе вдаватися до тактики повітряного терору, тим більшим буде її мотив завершити війну. Тому кожне посилення української ППО буквально наближає Україну та світ до завершення війни.

За словами президента, переговори з урядами конкретних країн, так і з виробниками необхідних систем щодо посилення української ППО тривають.

«І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно. Оскільки наша безпека є неподільною, наша протиповітряна оборона має захищати всіх нас», – сказав Володимир Зеленський.

Президент не уточнив, яка кількість ЗРК Patriot надійшла в Україну з Німеччини. Напередодні організація German Aid to Ukraine повідомила, що найближчими днями Україна отримає дві вогневі установки MIM-104 Patriot зі складів Бундесверу. Зазначалось, що ці системи значною мірою були профінансовані Данією, Литвою та Норвегією.