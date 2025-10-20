Гроші для закупівлі 25 систем Patriot надійдуть від використання заморожених російських активів

Україна буде щороку отримувати системи протиповітряної оборони Patriot і для цього уже готують відповідний контракт. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 19 жовтня, передає «Суспільне».

Президент Володимир Зеленський під час візиту у Вашингтоні обговорив можливість підписання контракту на постачання Україні 25 систем Patriot. На таку кількість систем подали запит Повітряні сили ЗСУ. Однак їх Україна отримає не відразу.

За словами Зеленського, складністю є те, що виробник Patriot має чергу на виробництво систем для інших країн.

«Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву – зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення», – розповів президент.

Він також зауважив, що у ключових європейських країнах-членах НАТО є системи Patriot, які належать США. І ці комплекси, також може отримати Україна, якщо цьому буде сприяння у Білому домі.

Гроші для закупівлі 25 систем Patriot надійдуть від використання заморожених російських активів, фінансова основа цієї угоди вже опрацьована.

«Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. У нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – завдання таке, і в межах цих угод це реалістично», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня повідомляли, що німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35. Їх профінансують за кошти, отримані від заморожених активів Росії.