Системи ППО Skyranger 35 будуть профінансовані за кошти, отримані від заморожених активів Росії

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35. Їх профінансують за кошти, отримані від заморожених активів Росії. Про це у п’ятницю, 10 жовтня, повідомили на сайті компанії.

Компанія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1. Вартість замовлення становить сотні мільйонів євро. Системи фінансуються за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. Виробництво та інтеграція систем будуть здійснюватися компанією Rheinmetall Italia SpA.

Відзначають, що Leopard 1 Skyranger 35 поєднує в собі мобільність і захист гусеничної машини з винятковою ефективністю зенітної системи на базі гармати. Система ППО оснащена револьверною гарматою, яка має дальність до 4 тис. м.

Нагадаємо, 27 вересня під час спілкування із журналістами президент Володимир Зелеський заявив, що Київ отримав від Ізраїлю ППО Patriot. На той момент система уже місяць працювала в Україні.