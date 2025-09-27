Київ отримав від Ізраїлю ППО Patriot

У суботу, 27 вересня, під час спілкування із журналістами президент Володимир Зелеський заявив, що Київ отримав від Ізраїлю ППО Patriot, система уже місяць працює в Україні.

Президент повідомив, що цієї осені Україна отримає ще дві системи протиповітряної оборони Patriot.

«Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримаємо восени», – сказав Зеленський.

Проте більше деталей президент не надав.

Нагадаємо, 8 червня посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю блогерці Марічці Довбенко розповів, що Україна нібито отримала від Ізраїлю кілька зенітно-ракетних комплексів Patriot, які колись передали США.

Пізніше МЗС Ізраїлю заперечило цю інформацію. У зовнішньополітичному відомстві заявили, що Росія вимагала роз’яснень щодо заяв Бродського.

На початку травня газета The New York Times із посиланням на американських чиновників писала, що до літа Україні передадуть ще одну систему Patriot з Ізраїлю, а згодом – ще одну з Німеччини чи Греції.