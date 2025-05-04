Наразі союзники обговорюють можливу передачу ще однієї ППО з Німеччини чи Греції

В Україні наразі розміщені вісім систем ППО американського виробництва Patriot, і ще одну передадуть до літа 2025 року з Ізраїлю. Про це із посиланням на американських чиновників повідомило 4 травня видання The New York Times.

Так, за даними співрозмовників NYT, Україна вже має на озброєнні вісім протиповітряних систем, які передали низка країн-партнерів для захисту українського неба.

Ще одну систему Україні передадуть до літа 2025 року з Ізраїлю – зазначається, що систему модернізують для застосування ЗСУ. Чи рішення про надання додаткової системи ППО ухвалили за каденції Джо Байдена, чи Дональда Трампа, наразі невідомо.

Наразі тривають обговорення щодо передачі додаткових систем ППО Patriot з боку західних партнерів. За даними видання, наразі союзники України обговорюють передачу ще однієї системи ППО з Німеччини та Греції.

За даними одного зі співрозмовників видання, хоч в Україні наразі ж вісім систем, функціонують лише шість із них – дві ППО Patriot проходять модернізацію. Після отримання однієї системи з Ізраїлю та ще однієї з Європи, Україна матиме загалом 10 ППО Patriot.

Зазначимо, на початку квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність України придбати в США великий оборонний пакет. Згодом в інтерв’ю CBS він заявив, що Україна готова купити в США десять систем Patriot на загальну вартість 15 млрд доларів. Тоді він зазначив, що хоч США заявляють про неможливість продажу таких систем, вони продають їх іншим країнам – зокрема, Ізраїлю.

Нагадаємо, першу систему Patriot США надіслали Україні у квітні 2023 року.