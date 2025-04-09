З моменту інавгурації Трампа США жодного разу не оголосили про надання новий оборонних пакетів Україні

Україна готова придбати в Сполучених Штатів Америки великий пакет військової допомоги на мільярди доларів. Про це повідомив у середу, 9 квітня, президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами президента, Україна раніше передавала США перелік допомоги, яку готова купили, а не отримати як безповоротну.

«Ми хочемо купити його в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно», – повідомив Володимир Зеленський.

Медіа «Ґрунт», цитуючи президента, повідомило, що Україна розглядає купівлю оборонного пакета і на 30 млрд доларів, і на 50 млрд доларів.

«Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки», – сказав він.

3 березня президент США Дональд Трамп доручив призупинити виділення військової допомоги Україні після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Після цього США також призупинили обмін розвідданими з Україною.

Втім, за результатами українсько-американських перемовин Саудівській Аравії 11 березня США негайно відновили обмін розвідданими та військову допомогу. Йшлося, зокрема, про оборонні пакети, які країна погодила ще за каденції Джо Байдена. З моменту інавгурації Дональда Трампа США не погодили жодного нового оборонного пакета.