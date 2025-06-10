МЗС України повідомило, що не може ні підтвердити, ні спростувати передачу Ізраїлем системи Patriot

Попри нещодавні заяви посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, Єрусалим не передавав Києву системи протиповітряної оборони Patriot. Про це йдеться у відповіді міністерства закордонних справ Ізраїлю на запит ізраїльського онлайн-видання Ynet.

«Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot», – повідомили в зовнішньополітичному відомстві у вівторок, 10 червня.

Там додали, що Росія відучора вимагала від Ізраїлю роз’яснень щодо заяв Бродського.

Водночас МЗС України повідомило, що не може ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про передачу Ізраїлем системи Patriot, посилаючись на безпекові моменти.

Речник міністерства Георгій Тихий у коментарі журналістам каналу «Ми – Україна» зазначив, що Київ раніше передавав список потреб – вони актуальні й досі.

«Сигнали з боку Ізраїлю про готовність надання військової допомоги ми вітаємо», – зазначив Тихий.

Нагадаємо, 8 червня Міхаель Бродський в інтерв’ю блогерці Марічці Довбенко заявив, що Україна нібито отримала від Ізраїлю кілька зенітно-ракетних комплексів Patriot, які колись передали США.

«Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер перебувають в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда», – сказав Бродський.

Нагадаємо, на початку травня 2025 року газета The New York Times із посиланням на американських чиновників писала, що до літа Україні передадуть ще одну систему Patriot з Ізраїлю, а згодом – ще одну з Німеччини чи Греції.

За даними NYT, на той момент в Україні перебували вісім ЗРК цієї моделі, проте працювали лише шість – дві інші проходять модернізацію.