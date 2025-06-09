Скільки саме систем передав Україні Ізраїль, посол країни не уточнив

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що Ізраїль передавав озброєння Україні, спростувавши закиди, що країна не надавала Україні військової допомоги. Зокрема, Ізраїль передав Україні свої системи ППО Patriot, повідомив 8 червня Бродський в інтерв’ю Марічці Довбенко.

За словами посла, хоч в Україні побутує думка, що Ізраїль не надавав військової допомоги для оборони від російської агресії, інформація про це не відповідає дійсності. Зокрема, посол підтвердив передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, які у 1990-х роках США передали ізраїльській армії під час війни у Перській затоці.

«Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда», – повідомив Бродський.

Скільки систем та коли саме Ізраїль передав до України, посол не уточнив. За даними Defence Express, ізраїльська армія станом на 2024 рік мала чотири або вісім батарей ЗРК Patriot.

Доповнено 18:27. В інтерв’ю Міхаель Бродський повідомив про передачу систем Patriot в межах домовленості між адміністрацією Джо Байдена, Ізраїлем та Україною у 2024 році. Йшлося про системи, які Ізраїль передав США на модернізацію, а згодом Сполучені Штати передали Patriot на оборонні потреби Україні. Нагадаємо, у травні 2024 року Ізраїль повідомив, що ЦАХАЛ відмовляється від використання Patriot та замінить ці системи на більш сучасне озброєння.

Посадовець зазначив, що «завжди намагався побудувати діалог» зі своїми ізраїльськими колегами щодо російсько-української війни. За словами Бродського, в Ізраїлі його критикували за «надто сильну симпатію до України».

Нагадаємо, на початку травня 2025 року видання The New York Times із посиланням на американських чиновників повідомило, що до літа 2025 року Україні передадуть ще одну систему Patriot з Ізраїлю, а згодом – ще одну з Німеччини чи Греції.

За даними газети, на той момент в Україні перебували вісім ЗРК цієї моделі, проте працювали лише шість – дві інші проходять модернізацію. Після поліпшення систем та передачі додаткових ЗРК з Ізраїлю та Європи Україна матиме на озброєнні 10 ППО Patriot.