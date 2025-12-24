Поліцейські оперативно встановили осіб, причетних до злочину, та затримали їх по гарячих слідах

Поліцейські затримали учасників смертельної бійки біля нічного клубу «Ельдорадо» в Івано-Франківську. Трьом фігурантам слідчі повідомили про підозри.

Нагадаємо, 21 грудня близько 23:30 поблизу нічного клубу «Ельдорадо» на вул. Івасюка, 60 в Івано-Франківську троє хлопців до смерті забили 18-річного студента другого курсу івано-франківського медуніверситету Нікіту Фенюка, а потім втекли з місця події.

Як повідомила поліція, 18-річний підозрюваний руками й ногами бив двох інших юнаків поблизу нічного клубу. До побиття долучились двоє його ровесників. Потім один з фігурантів ударив 18-річного Нікіту Фенюка ногою в ділянку шиї, коли той уже лежав на землі та не чинив опору. За бійкою спостерігали відвідувачі нічного клубу.

Учасники смертельної бійки біля клубу «Ельдорадо» у Франківську. Фото поліції

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть хлопця настала внаслідок отриманого тілесного ушкодження. 18-річний Нікіта Фенюк помер в автомобілі швидкої допомоги. Поліцейські оперативно встановили осіб, причетних до злочину, та затримали їх по гарячих слідах. З оприлюднених поліцією фото видно, що учасники бійки кремезного зросту – від 190 до 200 см.

Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції повідомили фігурантам про підозру. Одному з них – за ч. 2 ст. 121 та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, ще двом – за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що звернеться до правоохоронців для перевірки закладів, які працюють в комендантську годину, а також посилення патрулювання вулиць міст.

«В країні триває повномасштабна війна і посилено заходи безпеки людей. В області діє комендантська година, під час якої заборонено роботу закладів та перебування людей без спеціальних дозволів. Тож звернулась до правоохоронних органів щодо перевірки роботи таких закладів та посилення патрулювання з метою дотриманням правопорядку, особливо під час різдвяно-новорічних свят», – заявила голова ОВА.