Велика Британія відхилила низку заяв українських біженців на отримання притулку

Велика Британія відхилила низку заяв українських біженців на отримання притулку, пропонуючи їм переїзд до безпечніших регіонів України. Одній з сімей, де дитина страждає на панічні атаки через війну, порадили користуватися шумопоглинальними навушниками. Про це у четвер, 26 лютого, повідомив британський телеканал Sky News.

Від лютого 2022 року Велика Британія прийняла близько 310 тис. українців за спеціальними візовими програмами. Та як стверджують імміграційні юристи, з квітня 2025 року більшість заяв на притулок почали відхиляти. Дані британського Міністерства внутрішніх справ також свідчать про різке зменшення кількості позитивних рішень.

Одній із родин, де дитина страждає на панічні атаки через війну, у відмові рекомендували «розглянути використання шумопоглинальних навушників і звукоізольованих кімнат» для зменшення симптомів. Також сім’ї порадили переїхати до західних регіонів України – до Чернівців, Тернополя чи Рівного. Мати дитини розповіла, що виїхала з України на другий день вторгнення, залишивши чоловіка та свекруху, з якими на певний час втратила зв’язок. Після пережитого у доньки почалися панічні атаки, і, за словами матері, після отримання відмови стан дитини знову погіршився.

Інша родина, яка втекла з Маріуполя після тижня переховування в підвалі, також отримала відмову. Їхній син має аутизм. У британському МВС визнали, що батька родини затримували й катували російські військові, а також що він побоюється переслідування або примусової мобілізації. Проте у відомстві заявили, що сім’я не зазнає реального ризику, якщо проживатиме на заході України або в Києві.

Попри критику, уряд Великої Британії заперечує, що відбулися суттєві зміни у підходах до розгляду заяв українців на притулок.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Велика Британія продовжила ще на два роки дію програми з підтримки українських біженців Ukraine Permission Extension, яка дозволяє легально перебувати у країні.