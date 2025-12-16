Польща позбавить українців особливого статусу

Польський уряд підготував законопроєкт щодо припинення дії спеціального статусу українських біженців у країні. Про це у вівторок, 16 грудня, повідомив польський новинний сайт Interia з посиланням на речницю МВС Польщі Кароліну Галецьку.

За словами Кароліни Галецької, законопроєкт підготувало польське міністерство внутрішніх справ, за розробку нових положень відповідає заступник міністра МВС Чеслав Мрочек. Документ передбачає припинення дії закону про допомогу українцям, ухвалений у Польщі після початку повномасштабного вторгнення. Отже, з 4 березня 2026 року до українців у Польщі ставитимуться як до інших іноземців.

«Українці все ще зможуть отримувати невідкладну допомогу, але якщо їм знадобляться інші медичні послуги, їм доведеться працювати та сплачувати внески. Схожа ситуація і з програмою 800+ (щомісячна виплата на дитину у розмірі 800 злотих, – ред.). Батькам доведеться працювати, щоб отримати допомогу», – цитує Interia речницю МВС.

Кароліна Галецька пояснює законопроєкт тим, що українці вже інтегрувалися у польське середовище: влаштувалися на роботу, а діти пішли до садочка або школи. Тому, за словами Кароліни Галецької, продовження особливого статусу українців у Польщі спричинить «ризик нерівного ставлення серед інших мігрантів».

Законопроєкт, що позбавляє українців особливого статусу, планують ухвалити до кінця 2025 року. Водночас речниця польського МВС наголосила, що українці у Польщі матимуть можливість легально перебувати у країні щонайменше до 4 березня 2027 року.

«Підсумовуючи, законопроєкт передбачає, що тимчасовий захист для українців не буде продовжено за чинними правилами, а їхній статус регулюватиметься за загальними правилами, як і для всіх іноземців. Водночас дотримання закону щодо законності перебування військових біженців під тимчасовим захистом або іншими формами легального проживання буде забезпечено до 4 березня 2027 року», – підсумувала Кароліна Галецька.

Нагадаємо, 25 серпня 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон щодо соціальних виплат та безкоштовної медичної допомоги українцям, які отримують тимчасовий захист у країні.