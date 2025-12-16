Кароль Навроцький не підтримує швидкий вступ до ЄС будь-якої країни

Президент Польщі Кароль Навроцький не підтримує ідею прискореного вступу України до Європейського Союзу. Про це час брифінгу в кулуарах підготовчої зустрічі до саміту G20 у Флориді у 2026 році, в якому братиме участь Польща, заявив глава президентського управління міжнародної політики Марцін Пшидач, повідомив портал Bankier.pl 15 грудня.

За його словами, європейська інтеграція України буде однією з тем розмови президентів Польщі та України у Варшаві в п’ятницю, 19 грудня.

«Президент (Кароль Навроцький) вже висловлювався про це (прискорений процес вступу України в ЄС) публічно. Він не є прихильником прискореного шляху для будь-якої країни. Немає коротких шляхів. Необхідно провести всі можливі реформи, щоб мати змогу думати про майбутнє в межах загальних євроатлантичних структур», – сказав Пшидач.

Він додав, що вступ України в ЄС до 2027 року, як це припускали низка медіа, зокрема газета Wall Street Journal, є малоймовірним.

«Важко говорити про те, що українська держава так швидко провела реформи в такій складній ситуації, але також слід пам’ятати, що Польща, як держава-член ЄС, має свої інтереси й повинна зосередитися на їхньому захисті. Ми були свідками цього, наприклад, під час зернової кризи, коли надмірно скористалися польською відкритістю та гостинність. Це спричинило певні турбуленції на польському сільськогосподарському ринку, тому тут ми також маємо думати про свої інтереси», – аргументував політик.

Він повідомив, що під час зустрічі Навроцький і Зеленський також обговорюватимуть мирний план США для України, питання безпеки, польсько-українські відносини, зокрема історичні питання, та відновлення України, в якому планують взяти участь польські компанії.

«Якщо знайдуться кошти, наприклад, із заморожених російських активів, на відновлення зруйнованої Росією інфраструктури в Україні, то, безсумнівно, польські підприємці захочуть у цьому взяти участь», – сказав Марцін Пшидач.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Міноборони країни не інформувало його про плани передачі Україні винищувачів МіГ-29.