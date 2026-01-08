Печера «Кришталева» розташована в Дністровському каньйоні

На Тернопільщині прокуратура розслідує факт привласнення заповідної землі, де розташована печера «Кришталева». Йдеться про ділянку з лісом площею понад 8 га біля села Кривче Борщівської громади. Господарський суд Тернопільщини також відкрив провадження у цій справі, щоб повернути землю державі.

Прокурори встановили, що ділянка знаходиться в межах Національного природного парку «Дністровський каньйон». Також на ній розташований вхід в печеру «Кришталева», яка є геологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 8 січня.

Попри це Борщівська міська рада незаконно оформила документи на неї та в призначення землі вписала, що вона є лісогосподарською. Територію зареєстрували як комунальну власність. Надалі міська рада, не маючи на це повноважень, передала заповідну територію у постійне користування КП «Борщівський комунальник».

Ділянку площею 8 га передали комунальному підприємству

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільщини подали позов в Господарський суд. Зокрема, щоб скасувати рішення Борщівської міської ради та державну реєстрацію прав на землю, виключити відомості про ділянку з Державного земельного кадастру та зобов’язати комунальне підприємство повернути землю державі.