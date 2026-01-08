Уряд рекомендував тимчасово призупинити очний освітній процес

Через різке погіршення погодних умов і зниження температури повітря Кабінет міністрів України рекомендував закладам освіти подовжити зимові канікули або перейти на дистанційне навчання. Також уряд порадив перевести працівників некритичних підприємств на віддалений формат роботи. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко ввечері 8 січня.

Прем’єрка пояснила, що МОН разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями мають розв’язати питання щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі, а також переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня.

«Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах», – написала Свириденко.

Окрім цього, уряд рекомендував обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС на період складних погодних умов розглянути можливість переведення підприємств, установ і організацій на дистанційний режим роботи з урахуванням ситуації в кожній області.

Водночас ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану.

«Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень. Наш пріоритет – безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем», – додала прем’єр-міністерка.

До слова, 7 січня Юлія Свириденко повідомила, що українцям можуть відключати світло поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах. Погіршення погодних умов по всій країні очікується з 8 січня.

Так, 8 січня через сильний снігопад обмежили рух вантажівок на кордоні Волині та Рівненщини, на трасі Тернопіль – Бережани – Рогатин, на трасі Долина – Хуст та інших дорогах.