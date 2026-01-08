На кордоні Волині та Рівненщини обмежили рух вантажівок через сильний снігопад
Обмеження запровадили для запобігання ДТП, уникнення заторів і скупчення транспорту
У четвер, 8 січня, на трасі Устилуг – Луцьк – Рівне (на ділянці від км 94+376 до км 130+070) обмежили рух для великогабаритних та вантажних автомобілів. Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
За даними дорожників, рішення ухвалили через обмеження руху вантажівок і великогабаритних транспортних засобів на автошляху Н-22 у Рівненській області, а також через несприятливі погодні умови на території Волині.
У Службі відновлення зазначають, що обмеження запровадили для запобігання ДТП, уникнення заторів і скупчення транспорту на межі з Рівненською областю.
Обмеження не стосується:
- аварійних служб та транспорту, що використовуються при ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;
- транспортних засобів дорожніх організацій та підприємств, що виконують роботи на замовлення Служби відновлення у Волинській області;
- військової техніки або яка забезпечує військові потреби, автомобілів швидкої допомоги.
Нагадаємо, на Волині оголосили штормове попередження. У четвер, 8 січня, у Луцьку та області синоптики прогнозують значний сніг (7–19 мм), хуртовину, пориви вітру 15–20 м/с та ожеледицю.