Рух транспорту обмежили на трасі Устилуг – Луцьк – Рівне

У четвер, 8 січня, на трасі Устилуг – Луцьк – Рівне (на ділянці від км 94+376 до км 130+070) обмежили рух для великогабаритних та вантажних автомобілів. Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

За даними дорожників, рішення ухвалили через обмеження руху вантажівок і великогабаритних транспортних засобів на автошляху Н-22 у Рівненській області, а також через несприятливі погодні умови на території Волині.

У Службі відновлення зазначають, що обмеження запровадили для запобігання ДТП, уникнення заторів і скупчення транспорту на межі з Рівненською областю.

Обмеження не стосується:

аварійних служб та транспорту, що використовуються при ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;

транспортних засобів дорожніх організацій та підприємств, що виконують роботи на замовлення Служби відновлення у Волинській області;

військової техніки або яка забезпечує військові потреби, автомобілів швидкої допомоги.

Нагадаємо, на Волині оголосили штормове попередження. У четвер, 8 січня, у Луцьку та області синоптики прогнозують значний сніг (7–19 мм), хуртовину, пориви вітру 15–20 м/с та ожеледицю.