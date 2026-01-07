У середу, 7 січня, у Луцьку та Волинській області синоптики прогнозують значний сніг та ожеледицю. Через підвищену небезпеку рятувальники оголосили штормове попередження.

Як повідомив Волинський обласний гідрометцентр, 7 січня буде хмарно, очікується значний сніг, а на дорогах – ожеледиця. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря в області протягом дня коливатиметься від -1ºС до -6ºС, у Луцьку – від -3ºС до -5ºС.

«У зв’язку з переміщенням активного циклону з південного заходу 8-9 січня на Волині, а також в інших західних і північних областях, очікуються складні погодні умови: значний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини, на дорогах – сніговий накат та ожеледиця», – повідомляють синоптики.

У вихідні, 10-11 січня, очікується суттєве похолодання: вночі температура знизиться до 14-20°С морозу, вдень – до 9-14°С морозу.

Через штормове попередження рятувальники закликали водіїв бути уважними та обережними, за можливості утриматися від далеких поїздок. Водночас пішоходів просять остерігатися слизьких ділянок, не ходити поблизу старих дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.