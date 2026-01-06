Комунальні служби Львова працюють у посиленому режимі

У середу, 7 січня, у Львові та Львівській області синоптики прогнозують значний сніг, а на дорогах буде ожеледиця. Через перший рівень небезпечності на Львівщині оголосили штормове попередження.

Як вказано у прогнозі синоптиків львівського гідрометцентру, 7 січня, у Львівській області буде хмарно та очікується значний сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7–12 м/с, слабкі хуртовини. Температура вночі 5–10° морозу, вдень 2–7° морозу.

У Львові 7 січня також сніжитиме, вночі сніг буде значним, а на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер північний, 7–12 м/с, слабкі хуртовини. Температура вночі 6–8° морозу, вдень 4–6° морозу.

Львівська міськрада повідомила, що через штормове попередження водіїв закликають бути уважними та обережними за кермом і не паркувати автівки на магістральних вулицях, щоб там могла проїхати снігоприбиральна техніка.

В департаменті житлового господартва та вуличної інфраструктури зазначили, що комунальні служби міста працюють у посиленому режимі.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’ян просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 15−80.