Дві інкасаторські машини повернули із пошкодженням обладнання

У четвер, 12 березня, Угорщина повернула Україні незаконно затримані у Будапешті інкасаторські автомобілі «Ощадбанку». У пресслужбі банку повідомили, що зафіксували низку пошкоджень обладнання авто.

За даними «Ощадбанку», Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) вже передала представникам банку та українським дипломатам два затриманих службових автомобілі. Разом з машинами вдалося повернути частину особистих речей сімох співробітників, яких Угорщина тимчасово затримувала.

Водночас незаконно затриману валюту на 40 млн доларів та 35 млн євро, а також 9 кг золота у зливках Угорщина не віддала. Зазначимо, 10 березня угорський уряд затвердив положення про вилучення грошей та золота на час власного розслідування.

«Після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання. Юридичні представники Ощадбанку на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків», – повідомили у пресслужбі «Ощадбанку».

Банк наголосив, що перевезення грошей територією Угорщини до України було легальним та виконаним з дотриманням міжнародних правил перевезень і чинних європейських митних процедур. За даними «Ощадбанку», вилучені гроші були довірені банку українськими громадянами та бізнесом.

Нагадаємо, сімох українських інкасаторів та два автомобілі з грошима і золотом незаконно затримали у Будапешті 5 березня. Уряд Угорщини заявив, що затримання українців та вилучення грошей відбулось у межах операції «Український золотий конвой» й звинуватив Україну у відмиванні грошей. Україна назвала дії Угорщини «взяттям заручників».

Вже 6 березня українських інкасаторів звільнили, проте готівка та золото залишилися в Будапешті. 10 березня Угорщина вирішила вилучити гроші, відібрані в України. За словами міністра транспорту Яноша Лазара, захоплення українських інкасаторів та викрадення готівки – це відповідь Угорщини на зупинку пошкодженого російською атакою нафтопроводу «Дружба», а захоплені гроші залишаться в Угорщині, поки транзит російської нафти не відновлять.