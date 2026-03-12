Замість утилізації бізнес зможе передавати продукти людям, які потребують допомоги

В Україні бізнес зможе передавати продукти із наближеним до закінчення терміном придатності благодійним організаціям замість утилізації. Для цього хочуть створити своєрідну мережу банків продовольства. Про це повідомив голова правління Української федерації банків продовольства (УФБП) Дмитро Шкрабатовський, передає «Укрінформ».

За його словами, щороку в Україні утилізують близько 3 млн харчових продуктів, попри те, що значна частина цієї їжі ще придатна до споживання. Водночас гуманітарної допомоги потребують 12,7 млн людей. При цьому витрати торговельних мереж на знищення продукції становлять близько 3500 грн за тонну, що своєю чергою впливає на ціни для споживачів.

Яким чином передаватимуть продукти?

Передбачають, що це будуть спеціальні організації, які збиратимуть надлишки їжі від виробників, магазинів і ресторанів та передаватимуть їх тим, хто потребує допомоги. Ініціативу реалізовує Міністерство економіки України спільно з УФБП.

Наразі вони розробляють законопроєкт, який створить систему передачі придатних до споживання продуктів від виробників і торговельних мереж соціальним організаціям. Окрім допомоги людям, проєкт сприятиме зменшенню обсягів харчових відходів.

Ініціатива має змінити законодавство таким чином, щоб зробити передачу продуктів на благодійність вигіднішою, ніж її утилізація. Передусім ідеться про пільги для бізнесу та штрафи за утилізацію їжі, яку можна було б передати людям, які потребують допомоги.

