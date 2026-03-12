У грі Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes відтворили події висадки російського десанту в Гостомелі

У цифровому магазині Steam з’явилася сторінка відеогри Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, яку створила російська студія Cats Who Play. Проєкт присвячений подіям початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, зокрема, боям за аеродром у Гостомелі на Київщині. Українці закликають користувачів скаржитися на гру.

Як зазначено в описі, у грі буде представлена кампанія для одного гравця, яка складатиметься із шести місій. Вони відтворюватимуть події від висадки російського десанту в аеропорту імені Антонова до відступу російських військ наприкінці березня 2022 року. При цьому події перших днів вторгнення називають «блискучим російським повітряно-десантним штурмом на околицях Києва».

Розробники вважають, що сучасні ігри сьогодні є ще одним способом передавати інформацію. За їхніми словами, часто це виходить навіть детальніше за аналітичні статті чи новинні сюжети.

«Про Україну вже знято чимало репортажів і документальних фільмів. Але ми хочемо розповісти цю історію через призму гри. І нехай слово “гра” не вводить в оману. Це не документальний фільм, але події перших днів цієї війни тут показані з усією серйозністю – від моменту блискучого російського повітряно-десантного штурму на околицях Києва до часу, коли війна, здавалося, могла завершитися підписанням проєкту мирної угоди в Стамбулі у березні 2022 року», – йдеться в описі на Steam.

Для російського ринку проєкт планують випустити під іншою назвою – «Гостомельські богатирі». Розробники заявили, що Steam схвалив випуск гри на міжнародному рівні, але наклав заборону на її продаж безпосередньо на території Російської Федерації. Автори проєкту називають причини такого рішення незрозумілими. Варто зазначити, що їхня попередня гра «Загін 22: ZOV» також отримала аналогічні обмеження.

Реліз гри запланований на 24 березня 2026 року. Тим часом українці активно почали закликати користувачів скаржитися на проєкт. У тексті скарги пропонують зазначати, що гра може містити елементи російської пропаганди, виправдовувати збройну агресію та подавати події війни у викривленому вигляді. Також користувачам радять посилатися на статтю 436-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за виправдовування або глорифікацію російської агресії, а також на закон №2265-IX, що забороняє пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму та символіки вторгнення.

Раніше газета The New York Times писала, що Росія поширює пропаганду через популярні відеоігри, зокрема, Minecraft та «Мир танков».