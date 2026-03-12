Руслан Марцінків на посаді мера Івано-Франківська із 2015 року

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оприлюднив на сайті НАЗК свою декларацію про доходи за 2025 рік. Торік загальний дохід подружжя становив майже 1,4 млн грн, а річна зарплата мера зросла на понад 90 тис. грн.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2025 році Руслан Марцінків отримав 925 тис. грн зарплати у Івано-Франківській міськраді, що на понад 90 тис. грн більше, ніж за 2024 рік (тоді мер задекларував 834 тис. грн). Він також вказав 58 тис. грн страхових виплат. Дружина міського голови Оксана Марцінків працює у КП «Івано-Франківськводоекотехпром» та отримала 409 тис. грн зарплати у 2025 році. Загалом подружжя отримало майже 1,4 млн грн доходів.

У 2025 році подружжя не купувало нової нерухомості чи авто. 46-річний Руслан Марцінків є власником квартири у Івано-Франківську (102,3 м2) та авто Škoda Octavia (2016 року випуску). Посадовець із 2022 року декларує авторські права на монографію «Правові засади створення та діяльності служби безпеки Організації Українських Націоналістів» та книгу «Сотня "Дністер". Терня чи Лаври». Заощадження подружжя становлять 15 тис. доларів та 240 тис. грн.

Додамо, що Руслан Марцінків у політиці з 2010 року, коли став депутатом міської ради. У 2012-2014 роках був народним депутатом від ВО «Свобода». З 2015 року Руслан Марцінків – на посаді мера Івано-Франківська.