За словами Руслана Марцінківа, діти не повинні шукати нові ліцеї через зміну документів

Івано-Франківська міська рада звернулася до прем’єрки Юлії Свириденко та міністра освіти і науки Оксена Лісового з вимогою зупинити реорганізацію шкіл та формування академічних ліцеїв до завершення війни. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні сесії у четвер, 5 лютого.

«Вимагаємо призупинити реформу старшої школи. В умовах війни діти мають право закінчити навчання у своїх рідних закладах, а не шукати нові ліцеї через зміну документів», – заявив міський голова Руслан Марцінків.

За словами депутатки Галини Куницької, франківські ліцеї, яких не обрали для реформи, з 1 вересня 2027 року мають змінити правовстановлюючі документи та стати гімназіями.

«Отже, вони не зможуть видати дітям документи про закінчення 10-11 класу. І стається прецедент», – зазначила депутатка.

Депутати Івано-Франківської міськради проголосували за звернення з вимогою призупинити реорганізацію закладів загальної середньої освіти та формування академічних ліцеїв до завершення воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, перехід на 12-річну систему освіти в Україні має відбутися у 2027 році. В межах шкільної реформи 5 з 54 комунальних закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської громади отримають статус наукових та академічних ліцеїв. Вони будуть розраховані для учнів середньої ланки та старшокласників. Решта шкіл працюватимуть як гімназії, де навчатимуться діти до 9 класу.