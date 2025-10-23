Перехід на 12-річну систему освіти в Україні має відбутися у 2027 році

З вересня 2027 року 5 з 54 комунальних закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської громади отримають статус наукових та академічних ліцеїв. Вони будуть розраховані для учнів середньої ланки та старшокласників. Решта шкіл працюватимуть як гімназії, де навчатимуться діти до 9 класу.

Де навчатимуться у 10-12 класах

Директорка департаменту освіти й науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко розповіла «Суспільному», що наразі в місті затверджено мережу з двох наукових та трьох академічних ліцеїв:

науковий ліцей імені Миколи Сабата,

Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей імені Івана Пулюя,

ліцей імені Романа Шухевича,

ліцей № 2

ліцей №5.

«Ще один академічний ліцей планують відкрити у мікрорайоні “Каскад” з майбутніх навчальних закладів. Такий ліцей потрібен, щоб діти мали можливість продовжити навчання у 10-12 класах», – зазначила Вікторія Дротянко.

Решта шкіл називатимуться гімназіями й складатимуться з початкової школи – з 1 по 4 класи, та основної – з 5 по 9 класи. Навчання у гімназіях проводитиметься у першу зміну.

Що зміниться для старшокласників

Випускники 9 класів обиратимуть, де продовжити навчання, – в академічному ліцеї або закладі професійного спрямування. В останньому можна буде здобути професію або спеціальність паралельно з повною загальною середньою освітою.

В академічних ліцеях предмети складатимуть для конкретного напряму, наприклад STEM-освіти чи гуманітарного профілю. При цьому учень матиме можливість змінити профіль навчання впродовж 10 класу.

У 10-12 класів мають з’явитися кабінети з фізики, біології, географії, історії за європейським принципом: замість парт на 30 учнів – окремі столи, за якими п'ятеро-шестеро дітей виконуватимуть різноманітні лабораторні завдання. Всі академічні ліцеї в країні мають бути за одним зразком.

Нагадаємо, перехід на 12-річну систему освіти в Україні має відбутися у 2027 році. Тоді з 1 вересня перший потік Нової української школи почне вчитися в 10 класі за новими підходами.