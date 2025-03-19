Нова реформа шкільної освіти запрацює в Україні із 2027 року. Учні навчатимуться 12 років замість 11, а старшокласники зможуть обирати свій профіль та більш якісно готуватись до вступу в університет, приділяючи увагу необхідним предметам.

Начальник департаменту освіти Львова Андрій Закалюк розповів, як у місті впроваджуватимуть реформу старшої школи, як навчатимуться учні різного віку та які зміни будуть для вчителів. Про це йдеться у матеріалі Львівської міськради.

Суть реформи

Після впровадження реформи усі українські школи поділятимуть на кілька категорій: учні 1-4 класів навчатимуть у початкових школах, із 1 по 9 клас включно школярі навчатимуть в гімназіях, а із 10 по 12 клас – у ліцеях. Проте зміняться не лише назви навчальних закладів. У ліцеях учні 10, 11 та 12 класів зможуть обрати профіль та предмети, які їх цікавлять та потрібні для вступу в університет.

Що зміниться у Львові?

У Львові до 2027 року змінять звичну мережу шкіл, основне нововведення – усі старшокласники (10-12 клас) навчатимуться у академічних та наукових ліцеях. Таких закладів буде приблизно 23-25 на все місто. Науковими ліцеями претендують бути чотири школи – це фізмат-ліцей, академічна гімназія, класична гімназія і гімназія «Євшан».

Із 1 до 9 класу учні навчатимуться у гімназіях, а початкові школи для 1-4 класів працюватимуть без змін.

Якщо школа стане ліцеєм, а дитина ще не є старшокласником, то її виженуть?

У Львові зміни впроваджуватимуть поступово. Ліцеї перестануть набирати дітей до перших класів, а учням дадуть змогу довчитись до 9 класу у рідній школі. Якщо школа стане ліцеєм і реформа застане дитину у 6 класі, то ніхто її не виганятиме, дитині дадуть змогу завершити навчання у середній школі і після 9 класу обрати ліцей, який відповідатиме її інтересам. Таким чином із ліцеїв, де навчатимуться виключно старшокласники, поступово виводитимуть дітей із 1 по 9 клас.

Які львівські школи стануть ліцеями?

Поки що такого переліку немає. Мережу ліцеїв затверджуватиме Кабмін, а у Львівській міськраді прогнозують, що через місяць матимуть певні напрацювання.

То куди віддавати дитину у перший клас?

Після затвердження мережі ліцеїв туди перестануть приймати першачків, але школа, яка претендує бути гімназією, продовжить набір дітей із 1 по 9 клас. Департамент освіти Львова рекомендує подавати документи до найближчих до вашого дому шкіл.

Коли ліцеї припинять приймати першачків?

Зміни почнуть діяти із 1 вересня 2026 року.

Академічні ліцеї будуть у кожному районі Львова?

У Львівській міськраді розповідають, що більшість академічних ліцеїв будуть розташовані у центрі міста через те, що школи там наразі пустують. До прикладу у школі №62 на вул. Театральній може навчатись 1000 дітей, а наразі заклад заповнений лише на 60%.

Академічні ліцеї будуть й у різних районах Львова, зокрема, на Сихові – це 84 школа, 2-й ліцей – на Науковій, школа «Лідер» – у Личаківському районі. Більше деталей чиновники розкажуть після затвердження нової мережі шкіл.

Чим академічний ліцей відрізнятиметься від теперішньої школи?

Навчальні заклади оновлять, їх зроблять більш сучасними та інклюзивними, а також для школярів зменшиться кількість обов’язкових предметів, щоб вони могли приділяти більше часу для здобуття профільних знань.

Зараз в 10-11 класах обов'язковими для вивчення є понад 15 предметів. Відповідно до реформи, їх буде поступово меншати з 60-70% (в 10 класі) до 35-40% (в 12 класі). Профільних предметів, навпаки, побільшає вдвічі – з 25% до 50%. Це дозволить дітям здобувати якісні профільні знання і уникати репетиторства.

Обов'язкові предмети: українська мова і література, математика, історія, англійська, фізкультура, захист України.

Кластери (на базі яких будуть створювати профілі): мовно-літературний (українська мова, література, іноземні мови); STEM (природничі науки, математика, інформаційні технології); суспільно-гуманітарний (історія, соціологія, психологія, право).

Що буде з вчителями?

Деяким вчителям доведеться змінити місце роботи, тобто перейти з однієї школи у іншу. Для вчителів будуть програми підвищення кваліфікації, окремі курси для того, щоб у старшій профільній школі дітей навчали найфаховіші педагоги. Ці курси будуть безкоштовними для вчителів. Також до Львова запрошуватимуть закордонних спеціалістів, які передаватимуть вчителям свій досвід.