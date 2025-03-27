Руслан Марцінків на посаді мера Івано-Франківська з 2015 року

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 24 березня.

Руслан Марцінків задекларував 834 тис. грн зарплати. Для порівняння – у 2023 році його зарплата в міськраді склала 596 тис. грн. На банківському рахунку у мера Івано-Франківська 194 тис. грн, ще 9 тис. доларів та 120 тис. грн він тримає готівкою.

У власності Руслана Марцінківа залишаються Škoda Oktavia 2016 року випуску, вартістю 468,7 тис. грн, квартира, площею 102,3 м2 і авторські права на монографію «Правові засади створення та служби безпеки ОУН» та книгу «Сотня “Дністер”. Терня чи Лаври».

Дружина міського голови Івано-Франківська Оксана Марцінків задекларувала 356 тис. грн зарплати в комунальному підприємстві «Івано-Франківськводоекотехпром» та 1 тис. доларів готівки.

Додамо, що Руслан Марцінків у політиці з 2010 року, коли став депутатом міської ради. У 2012-2014 роках був народним депутатом від ВО «Свобода». З 2015 року Руслан Марцінків – на посаді мера Івано-Франківська.