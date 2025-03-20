Уродженка Львівської області Ірина Столярик очолювала податкову Прикарпаття 11 років

Начальниця Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Ірина Столярик 17 березня опублікувала декларацію про доходи у 2024 році, а 20 березня залишила посаду, яку обіймала 11 років.

Ірина Столярик задекларувала 824 тис. грн зарплати, 221 тис. грн пенсії та 64 тис. грн доходу від ТОВ «Прикарпатенерготрейд», ймовірно, від продажу електроенергії. На банківському рахунку в ексначальниці податкової Івано-Франківської області 311 тис. грн, ще 7,5 тис. доларів вона тримає готівкою. У власності Ірини Столярик житловий будинок у селі Клузів площею 151 м2.

Чоловік посадовиці Дмитро Банах у 2024 році задекларував 4 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Готівкою Дмитро Банах тримає 400 тис. грн і 20 тис. доларів. У його власності Chevrolet Equinox 2019 року випуску і вартістю 460 тис. грн і 4 земельні ділянки.

Нагадаємо, уродженка Львівської області Ірина Столярик очолювала Головне управління ДПС (раніше ДФС) в Івано-Франківській області з 2014 року. У червні 2014 року голова ДФС Роман Насіров запропонував призначити Ірину Столярик без конкурсу на посаду начальниці ГУ ДФС у Львівській області, що викликало пікети біля управління податкової у Львові. Через це львівські податківці змушені були приймати податкові звіти на вулиці. Тоді призначення Ірини Столярик на посаду очільниці податкової Львівщини відмовився погоджувати голова ЛОДА Олег Синютка.

20 березня 2024 року Ірина Столярик провела останню робочу нараду у податковій Прикарпаття.