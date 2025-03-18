Богдан Гриновецький 10 років очолював апеляційний суд в Івано-Франківську

Колишній голова Івано-Франківського апеляційного суду Богдан Гриновецький опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Богдан Гриновецький задекларував понад 3,7 млн грн зарплати за 9 місяців 2024 року та 793 тис. грн пенсії. Дружина судді Ольга Гриновецька у 2022 році заробила у головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області 127 тис. грн та отримала 148 тис. грн пенсії.

Разом з дружиною ексголова суду тримає на банківських рахунках 2 млн грн та володіє двома автомобілями – Toyota Yaris вартістю 517 тис. грн і Volkswagen Tiguan за 1,1 млн грн. У власності сім’ї Богдана Гриновецького дві квартири з гаражами в Івано-Франківську загальною вартістю понад 1,6 млн грн та будинок з двома земельними ділянками у селищі Солотвин.

Додамо, що Богдан Гриновецький працював суддею 37 років, очолюючи апеляційний суд в Івано-Франківську з 2014 року. У вересні 2024 року Вища рада правосуддя задовольнила його заяву про звільнення у відставку. Наступні три роки головою суду буде Віталій Девляшевський.