У 2023 році Віталій Девляшевський заробив в суді понад 2,6 млн грн

Найближчі три роки в Івано-Франківському апеляційному суді головуватиме Віталій Девляшевський. Рішення про це прийняли на зборах суддів 30 вересня.

На посаді голови Івано-Франківського апеляційного суду Віталій Девляшевський замінив Богдана Гриновецького. Останній керував судом упродовж чотирьох термінів поспіль.

«Вища рада правосуддя 24 вересня задовольнила заяву Богдана Гриновецького про звільнення у відставку. Збори суддів Івано-Франківського апеляційного суду обрали головою суду Віталія Девляшевського», – йдеться у повідомленні пресслужби апеляційного суду.

За законом, вибори голови суду та його заступника відбуваються на зборах суддів шляхом таємного голосування раз у три роки.

Додамо, що Віталій Девляшевський з вересня 2021 року був заступником голови апеляційного суду Богдана Гриновецького. За інформацією НАЗК, у 2023 році на цій посаді він заробив понад 2,6 млн грн та отримав 251 тис. грн пенсії.