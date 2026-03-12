11 березня 2026 року максимальна температура повітря у Львові становила 17,3°С тепла

У середу, 11 березня, температура повітря у Львові сягнула 17,3°С тепла, що є абсолютним рекордом для цього дня за всю історію спостережень львівського гідрометцентру, тобто за 80 років.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 11 березня 2026 року максимальна температура повітря у Львові становила 17,3°С тепла. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось 11 березня 2025 року – 17,1°С тепла.

Загалом, Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря була найвищою для цього дня за останні 80 років.

Найближчі дні, за даними Укргідрометцентру, у Львові та області очікується сонячна погода. 12 та 13 березня позначки термометра показуватимуть до 14°С тепла.