Заробітна плата у водіїв франківських автобусів – понад 35 тис. грн

В Івано-Франківську комунальному підприємству «Електроавтотранс» не вистачає водіїв автобусів. Сталося це через те, що КП може забронювати тільки 50% чоловіків. Щоб розв’язати проблему, міський голова Руслан Марцінків закликав жінок працевлаштовуватися водійками з заробітною платою у понад 35 тис. грн.

У понеділок, 27 жовтня, Руслан Марцінків повідомив, що через відсутність водіїв в Івано-Франківську можуть тимчасово зменшити частину рейсів комунального транспорту.

«Є проблема з водіями, адже поки КП “Електроавтотранс” може бронювати лише 50% водіїв, а жінок є небагато. Тому в нас можуть бути тимчасові проблеми на деяких маршрутах. Зараз ми стараємося цю проблему вирішити», – сказав Марцінків.

Одним з рішень мер Франківська назвав працевлаштування водіями автобусів чоловіків, віком 60+ та жінок.

«Наразі на тролейбусах працює більше жінок, ніж чоловіків, і проблема саме у водіях автобусів. Запрошую на працю жінок, ми навчаємо. Заробітна плата від 35 тис. грн і вища», – зазначив Марцінків.

Зараз в КП «Електроавтотранс» працюють близько 260 водіїв автобусів і є необхідність у ще 40. ZAXID.NET намагався з’ясувати, які рейси автобусних маршрутів можуть зменшити до розв'язання проблеми з водіями, однак на телефонні дзвінки у пресслужбі Івано-Франківської міськради та КП «Електроавтотранс» наразі не відповідають.

Нагадаємо, у серпні 2025 року до колективу франківського КП «Електроавтотранс» приєдналася перша жінка-водійка комунального автобуса – переселенка з Бердянська Наталія Казимова. А 11 жовтня Тетяна Гліщинська стала першою жінкою за кермом автобуса львівського АТП-1 .