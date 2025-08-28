Перша водійка комунального автобуса у Франківську Наталія Казимова

В Івано-Франківську до колективу КП «Електроавтотранс» приєдналася перша жінка-водійка комунального автобуса. Це переселенка з Бердянська Наталія Казимова. Вона вже працює на міських маршрутах. Про це повідомив мер Руслан Марцінків.

У «Електроавтотрансі» розповіли, що у них жінки працюють водійками тролейбусів (20-30% від загальної кількості водіїв), але досі не було жодної жінки, яка б керувала автобусом.

Першою водійкою комунального автобуса в Івано-Франківську стала Наталія Казимова, яка отримала посвідчення водія з відповідною категорією за спеціальною урядовою програмою.

«Ця жінка не лише є професіоналом своєї справи, а ще й встигає виховувати маленьку донечку. Раніше вони жили у Бердянську, але у зв’язку з повномасштабним вторгненням жінка була змушена евакуюватись з рідного міста та почати все спочатку. Вона каже, що стати водійкою автобуса було її мрією з дитинства, тому одразу, як тільки переїхала у Франківськ, приступила до реалізації своєї давньої мрії», – повідомили у підприємстві.

Наталія Казимова розповідає, що робота на автобусному маршруті їй подобається. «Ви знаєте, я не переробляюсь, не замучуюсь. Я працюю в задоволення. Важкого немає нічого. Графік хороший. Я зараз на роботу встаю, як на свято», – додає водійка.

У мерії також зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення багато водіїв та працівників з інших комунальних підприємств пішли захищати державу, тому є брак кадрів.

Щоб пройти безкоштовні курси та отримати посвідчення водія категорії D, потрібно мати посвідчення водія категорії B та три роки водійського стажу. У КП «Електроавтотранс» також обіцяють зарплату від 25 тис. грн, офіційне працевлаштування і повний соцпакет. А також на підприємстві водіям категорії D надається бронювання.

Для реєстрації на курси водіїв категорії D можна звертатися за телефоном: 050-433-9587 або особисто за адресою: вулиця Тролейбусна, 40.