У п’ятницю, 4 липня, майбутні водійки автобусів відвідали найбільше автотранспортне підприємство у Львові. Йдеться про АТП-1, що працює на вул. Авіаційній,1. Візит відбувся в межах пілотного проєкту She Drives з навчання та працевлаштування водійок автобусів. Мета проєкту – створення нових робочих місць для жінок у галузі пасажирських перевезень.

Проєкт She Drives реалізують у 10 регіонах України. Окрім Львівської, це Рівненська, Хмельницька, Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Одеська області.

«Перед запуском проєкту ми провели дослідження, в яких регіонах є можливість отримання категорії D. І від того вже відштовхувалися, де ми будемо відбирати учасниць. Після того, як визначили бази, де будемо навчати учасниць, ми оголосили відкритий набір. Учасниці через Google-форму подавали анкету, зазначали свою мотивацію, відповідність критеріям. І так ми відібрали 100 учасниць. Вони навчають в своїх регіонах. У кожному регіоні є автошколи, на базі яких ми проводимо навчання», – розповіла виконавча директорка ГО «Фундація інституційного розвитку» Катерина Дацко.

Учасниці проєкту у Львівській області відвідали АТП-1, щоб познайомитися з потенційним роботодавцем, умовами роботи, графіком. Учасниці мали змогу побачити автопарк, поставити запитання, щоб ухвалити для себе рішення щодо працевлаштування.

«До нас прийшло 10 водійок. Ми покажемо роботу підприємства, покажемо роботу водія і його функції. І паралельно з кожною водійкою будемо працювати, щоб вона залишилася на підприємстві. Перший етап – ми приймаємо на роботу. Для цього потрібна категорія D, медична довідка та інші документи. Наступний етап – це листок стажування. Воно відбувається мінімум чотири дні. Водійка їздитиме з водієм-інструктором, який покаже маршрут і розкаже всі нюанси. Зокрема, як зайти в систему АСОП. Коли водійка готова, ми створюємо для неї шляховий лист і вона вже виїжджатиме на маршрут. Проблема у тому – щоб отримати категорію D, треба мати три роки стажу із категорією В», – розповів керівник АТП-1 Сергій Климчук.

Завдання проєкту – працевлаштування учасниць насамперед на комунальні підприємства, де сьогодні гостро відчувається дефіцит кадрів. Наразі у Львівському АТП-1 є велика кількість вакансій. Тож проєкт дасть змогу залучити до роботи жінок.

«У “Львівелектротрансі” є немалий відсоток жінок, які працюють водійками. Але так склалося, що водії автобусів – це чоловіки. Нам зараз дуже важливо долучити водійок до цієї професії, щоб ми могли мультиплікувати кількість жінок-водійок в громадському транспорті. Програма є дуже важливою. Вона дасть нам можливість заповнити існуючі вакансії, тому що зараз, під час воєнного стану, велика кількість працівників АТП-1 є мобілізовані, в лавах ЗСУ. На підприємстві зараз працює близько 600 водіїв і це все чоловіки. Ми маємо понад 100 вакансій водіїв», – зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Серед майбутніх водійок автобусів – львів’янка Тетяна Жеребецька. Жінка каже, що водити великі автівки – це її давня мрія. Вона вже працювала водійкою тролейбуса і вирішила на цьому не зупинятися, так і знайшла проєкт.

«Із стереотипом, що це не жіноча професія, я стикаюся кожного дня. Але я з цим не згідна. Абсолютно. Моя думка така, що жінки відповідальніше ставляться до цієї роботи», – сказала Тетяна Жеребецька.

Проєкт She Drives — це пілотна ініціатива Міністерства розвитку громад та територій України, що реалізується ГО «Фундація інституційного розвитку» у партнерстві зі структурою ООН Жінки та за фінансової підтримки урядів Польщі, Франції та Швеції. Цей проєкт – це більше ніж навчання, це пілотна програма, яка передбачає повний цикл: від професійної підготовки до працевлаштування водійок автобусів у муніципальні та приватні компанії. Більше того, проєкт надає не лише обов’язкове навчання у водійській школі, а додаткові лекції: наприклад від «Уктрансбезпеки», кар’єрних консультантів, психологів. Станом на сьогодні проєкт в активній фазі – більшість учасниць вже проходять практичне навчання. Понад 30 учасниць уже отримали посвідчення категорії D. Учасниці проходять як теоретичне, так і практичне навчання. Найкращі студентки будуть навчатись ще на «Код 95» — необхідну для міжнародних перевезень картку водія.