У межах проєкту передбачено також навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія

В Україні за підтримки ООН жінок навчатимуть водити міський та комунальний транспорт. Про це пише пресслужба Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у середу, 24 липня.

Реалізуватиме пілотний проєкт ГО «Фундація інституційного розвитку» за фінансової підтримки Швеції. Це буде безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок.

«Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій», – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За останніми даними, які наводить міністерство, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників.

Серед ключових завдань ініціативи:

створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;

розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;

інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

У межах проєкту передбачено також навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Окрім того, на пілотних комунальних підприємствах буде проведено цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці, а також загального моніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств – учасників проєкту. За результатами цього моніторингу будуть надані рекомендації та план їх впровадження для забезпечення прав жінок на підприємствах у сфері транспорту.