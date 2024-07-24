Ухвалений закон про мобілізацію засуджених передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам

В Україні перші семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт зі Збройними силами України. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення, повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у вівторок, 23 липня.

«Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших семи засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ», – зазначила Олена Висоцька.

Майбутні військовослужбовиці успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.

У мін’юсті повідомляють, що з дня набрання чинності закону про мобілізацію деяких категорій засуджених, 6101 засуджений виявив бажання долучитись до лав Збройних сил. 3823 людини вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.