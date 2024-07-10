Новобранці вже прийняли військову присягу

24-та ОМБр імені короля Данила сформувала окремий батальйон «Характерники». До нього увійшли люди, які відбували покарання. Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

«В 24-ій бригаді сформовано батальон “Характерники”, який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі і виявили бажання долучитись до оборони держави», – йдеться у повідомленні бригади.

Як зазначили в бригаді, це стало можливим після ухвалення закону про запровадження умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності.

«Новобранці нашої бригади скористались можливістю отримати другий шанс та приєднатись до виконання священного обов’язку у великий війні за незалежність. Зазначимо, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом», – додали в бригаді.

Фото 24-ї ОМБр ім. короля Данила

У бригаді зазначили, що новобранці вже прийняли військову присягу на вірність українському народові та виголосили молитву українського націоналіста. Найближчим часом «Характерники» почнуть виконувати бойові завдання.