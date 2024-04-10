Відкриття рекрутингово центру 24 ОМБр

У Львові, на площі князя Осмомисла, 9, розпочав роботу рекрутинговий центр 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Міський голова Андрій Садовий у середу, 10 квітня, повідомив, що це п'ятий офіс у Львові, де можна отримати інформацію про військові вакансії у бригадах та стати на захист України.

«У нас велика бригада. Ми виконуємо багато завдань, хоч ми й не штурмова, а оборонна бригада. З початку війни з 2014 року є дефіцит кадрів. Ми хочемо, щоб до нас йшли не за примусом, а за доброю волею, щоб у нас була хороша команда для оборони держави. У нас є і тилові, і оперативні вакансії. Зокрема, потрібні оператори БПЛА, водії, медики й, звісно, бійцях, які готові зі зброєю виконувати завдання», – розповів у коментарі ZAXID.NET представник служби зв’язків з громадськістю 24 ОМБр Андрій Полухін.

Рекрутинговий центр працюватиме щоденно. Всі охочі можуть звертатися за телефоном: +380668378354.

Зазначимо, що 24 ОМБр – один з найдосвідченіших механізованих підрозділів Збройних сил України. Бригада з 2014 року має досвід боїв у найгарячіших точках. Зокрема, військові звільняли від окупантів Красний Лиман, Ямпіль, Закітне, Сіверськ, Зарічне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк. З 2015 року бригада тримала оборону неподалік Бахмута, Кримського, Оріхового, Катеринівки, Попасної, Зайцевого, Торецька тощо.

З 2022 року 24 ОМБр виконує бойові завдання на Донеччині та Луганщині. Наразі бригада працює на горлівському та бахмутському напрямках.

Нагадаємо, що у Львові працює центр рекрутингу для Сил безпеки й оборони. Крім цього, діють рекрутингові центри батальйону «Вовки Да Вінчі», 103 бригади ТрО та штурмової бригади НГУ «Азов».