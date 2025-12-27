П'яна водійка виїхала на зустрічну смугу та вчинила ДТП

У п’ятницю, 26 грудня, на вул. Городоцькій у Львові п’яна 46-річна львів’янка за кермом Citroen C4 виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з легковиком Toyota Camry. У результаті постраждали троє людей, зокрема, чотирирічна дитина. Винуватицю затримала поліція.

За даними поліції Львівщини, близько 22:00 на вул. Городоцькій у Львові 46-річна водійка автомобіля Citroen C4 не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з автомобілем Toyota Camry, яким керувала 41-річна жителька Львова. Унаслідок ДТП водійка Toyota Camry та її пасажири – чотирирічна дівчинка й 43-річний чоловік (усі мешканці Львова) отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Аварія сталася на вул. Городоцькій

Поліцейські з’ясували, що водійка Citroen C4 керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, її затримали.

Слоідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286-1 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами до п’яти років.