Співробітник СБУ вчинив п'яну ДТП у центрі Львова

У вівторок увечері, 21 жовтня, на вул. Під Дубом поблизу ТЦ «Форум Львів» в центрі Львова 39-річний п’яний водій вчинив ДТП з двома припаркованими авто. За даними очевидців, водій був у стані сильного алкогольного сп’яніння і ледь тримався на ногах, а на вимогу патрульних показати посвідчення водія продемонстував посвідчення співробітника СБУ. Спецслужба підтвердила, що її співробітник вчинив згадану ДТП. Щодо інциденту розпочали внутрішнє розслідування, за підсумками обіцяють кадрові рішення.

Як розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, на вул. Під Дубом водій автомобіля Ford Fusion здійснив наїзд на припарковані авто Audi A6 та ВАЗ 11193. У винуватця ДТП патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння, але від проходження перевірки водій відмовився.

У результаті на нього склали два протоколи за керування в стані сп’яніння та порушення ПДР, що призвело до ДТП (ч. 1 ст. 130 та ст. 124 КУпАП).

ДТП з п’яним співробітником СБУ у Львові зафіксували очевидці та поширили в мережі

Судячи з відео, яке оприлюднили очевидці в мережі, водій був у стані сильного алкогольного сп’яніння та ледь тримався на ногах. Він спершу намагався втекти. А на вимогу патрульних показати посвідчення водія, продемонстрував посвідчення співробітника СБУ. У процесі оформлення адмінматеріалів водій також помочився прямо під фасад будинку.

У пресслужбі СБУ підтвердили ZAXID.NET, що винуватцем п’яної ДТП виявився співробітник спецслужби. За даними ZAXID.NET, він є працівником СБУ у Києві.

«Вживаються комплексні заходи для з’ясування усіх обставин інциденту та притягнення винуватця до відповідальності. СБУ вважає таку поведінку свого співробітника абсолютно неприпустимою і вже розпочала внутрішнє розслідування, за результатами якого будуть прийняті відповідні кадрові рішення», – повідомили в СБУ.