Кількість уражених або знищених безпілотниками цілей зросла на 31%

У грудні 2025 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони вперше змогли знешкодити понад 33 тис. особового складу російської армії. Приблизно стільки ж окупантів Росія набрала за місяць. Про це у вівторок, 6 січня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Минулий грудень став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкодили приблизно стільки військовослужбовців окупаційної армії, скільки Росія призвала за місяць. Ворог втратив понад 33 тис. особового складу», – йдеться у повідомленні.

Сирський відзначив, що у це число входять тільки випадки, що підтверджені за допомогою відео, реальні ж втрати окупантів можу бути більші.

До того ж загальна кількість уражених або знищених безпілотниками цілей зросла на 31%, а кількість ураженого особового складу противника – більш як на чверть. Сирський додав, що у 2025 році безпілотний складник у ЗСУ суттєво зріс, а на 2026 рік планують і надалі нарощувати спроможності підрозділів безпілотних систем.

Нагадаємо, у 2025 році загальні втрати армії Росії в Україні склали понад 410 тис. військових.