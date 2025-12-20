Військові знищили зенітно-ракетний комплекс 9К33 «Оса»

Сили оборони провели спецоперацію зі знищення масового скупчення броньованої техніки російської армії біля Покровська Донецької області. Про це у п’ятницю, 19 грудня, повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військові розповіли, що виявили техніку ворога біля Покровська завдяки отриманню даних від розвідки. Російська армія планувала використати цю техніку в штурмових діях на Покровському напрямку.

Для зриву наступального потенціалу ворога Сили оборони спланували та успішно реалізували спеціальну операцію зі знищення виявленої техніки. Відтак ударні борти ОЗСП Lasar's Group Національної гвардії України знищили:

зенітно-ракетний комплекс 9К33 «Оса» (SA-8),

два танки,

бойову броньовану машину,

військовий автотранспорт з боєкомплектом.

Також борти Lasar's Group уразили ще п’ять танків, шість ББМ, дві одиниці військового автотранспорту та чотири легкових авто.

Нагадаємо, у ніч на 16 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по реактивній системі залпового вогню БМ-27 «Ураган» та скупченнях особового складу російських військ у Донецькій області.