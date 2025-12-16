Реактивна система залпового вогню БМ-27 «Ураган» російських окупантів

У ніч на 16 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по реактивній системі залпового вогню БМ-27 «Ураган» та скупченнях особового складу російських військ у Донецькій області. Про це повідомили в соцмережах ССО.

Для ураження цілей на тимчасово окупованій території Донеччини українські військові застосували ударні безпілотники FP-2.

Зокрема, у селищі Благодатне оператори ССО вразили місце зберігання РСЗВ БМ-27 «Ураган», а також позицію екіпажів цих систем. Окрім того, в районі Покровська дрони завдали удару по місцю скупчення російських окупантів.

«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії», – зазначили військові.

Нагадаємо, на початку грудня бійці Сил спецоперацій знищили російську ДРГ, яка проникла у село Ярова на Донеччині. ДРГ складалась з трьох військових, серед яких був африканець на позивний «Малік».