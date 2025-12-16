ССО вдарили по РСЗВ «Ураган» і скупченню росіян на Донеччині
Ворожі цілі на окупованій Донеччині уразили за допомогою БпЛА FP-2
У ніч на 16 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по реактивній системі залпового вогню БМ-27 «Ураган» та скупченнях особового складу російських військ у Донецькій області. Про це повідомили в соцмережах ССО.
Для ураження цілей на тимчасово окупованій території Донеччини українські військові застосували ударні безпілотники FP-2.
Зокрема, у селищі Благодатне оператори ССО вразили місце зберігання РСЗВ БМ-27 «Ураган», а також позицію екіпажів цих систем. Окрім того, в районі Покровська дрони завдали удару по місцю скупчення російських окупантів.
«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії», – зазначили військові.
Нагадаємо, на початку грудня бійці Сил спецоперацій знищили російську ДРГ, яка проникла у село Ярова на Донеччині. ДРГ складалась з трьох військових, серед яких був африканець на позивний «Малік».