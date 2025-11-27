ССО в результаті спеціальних дій виявили диверсійно-розвідувальну групу противника

На Донецькому напрямку бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ під час стрілецького бою ліквідували учасника російської диверсійно-розвідувальної групи та ще двох росіян взяли в полон. Про це у середу, 26 листопада, повідомили на сторінці ССО у телеграмі.

Воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій в результаті спеціальних дій виявили диверсійно-розвідувальну групу противника. Під час стрілецького бою одного росіянина ліквідували, ще двох окупантів взяли в полон.

Також групою CCO було захоплено зброю, засоби зв'язку та документи противника.

Того ж дня раніше військові розповіли, що під час спеціальних дій оператори ССО організували засідку на шляху пересування російської диверсійно-розвідувальної групи. Завдяки злагодженій роботі, було знищено чотирьох окупантів.

Ворог намагався накопичуватись у багатоповерхівці, але вже на підході до укриття трьох росіян знищили. Четвертий окупант намагався відійти та збити український розвіддрон зі стрілецької зброї, проте його виявили та ліквідували. Крім цього, під час відходу, українські воїни виявили та знешкодили ворожий БпЛА «Ждун».