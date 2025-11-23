Підрозділи Сил спеціальних операцій нанесли серію ударів по окупантах

Підрозділи Сил спеціальних операцій нанесли серію ударів по російській армії на Донеччині, вразивши дронами FP-2 п'ять локацій ворога. Про це у неділю, 23 листопада, повідомили у телеграм-каналі ССО.

Зокрема, у Покровську захисники знищили позицію снайперів, яку окупанти облаштували на промисловому об'єкті. Також ця будівля слугувала точкою накопичення особового складу ворога.

«ССО успішним ударом Middle strike дрону типу баражуючий боєприпас знищили важливу позицію та живу силу противника», – йдеться у повідомленні.



У селі Шахове було виявлене і знищене місце накопичення штурмових груп російської армії. У момент удару в будівлі розміщувався особовий склад 336-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Перед цим підрозділом стоїть завдання замикання кільця навколо Покровська з півночі. У селі Сонцівка було уражено пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БпЛА зі складу 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії.

У місті Докучаєвськ знищили ворожий склад боєприпасів. Військові зауважили, що об’єкт був точкою зберігання, розподілення і відвантаження бойових засобів угрупування військ, що веде наступ на Покровськ. Тоді як у селі Рибинське було успішно уражено розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угрупування військ «Восток» ЗС Росії.

«Колишні виробничо-складські приміщення використовувалися як військовий об’єкт. На території підприємства ворогом були облаштовані інженерно-фортифікаційні споруди. Тривалий час фіксувалася активність військового вантажного автомобільного транспорту. Після визначення пріоритетних цілей дрони ССО завдали успішних уражень по кількох об’єктах на території», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти протягом кількох днів, використовуючи густий туман, намагалися пройти до центру Покровська, однак зазнали поразки.