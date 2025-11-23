В Покровську тривають пошуково-штурмові дії

Російські окупанти протягом кількох днів, використовуючи густий туман, намагалися пройти до центру Покровська, однак зазнали поразки. Про це у суботу, 22 листопада, повідомив Генштаб ЗСУ.

Військові відзначили, що російські війська зосередили найбільше угруповання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. В Покровську тривають пошуково-штурмові дії, до них залучені бойові підрозділи Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, штурмових полків та інших складових Сил оборони.

«Протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська. Проте ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові. Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої де окупації», – йдеться у повідомленні.