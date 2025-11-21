Сили оборони працюють над перекриттям логістичних шляхів росіян до Покровська

Українські військові утримують визначені рубежі на півночі Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації міста. Про ситуацію в Покровській агломерації станом на ранок 21 листопада повідомила пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

За словами військових, російські окупанти намагаються перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації Покровська, однак ці спроби блокують бійці ЗСУ.

«Війська противника у Покровську сточуються. Як результат – ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Російське командування вже залучило у нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ “Центр” – підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ», – ідеться в повідомленні.

Щоб запобігти подальшому просуванню росіян та проводити зачистки 7-й корпус у Покровську нарощує власне угруповання, передусім кількість екіпажів БпЛА.

Одним із ключових завдань Сил оборони залишається повне перекриття логістичних шляхів армії ворога до міста, у тому числі із застосуванням тактичної та армійської авіації.

«На північних околицях Мирнограда завершується зачистка від ворожої піхоти. Також залучаємо додаткові ресурси для виявлення та ліквідації противника, переміщення якого зафіксоване у південній частині міста. Нечисленні ворожі групи намагалися просочитися у Гришине, що на північний захід від Покровська. Але українські військові вчасно виявили та ліквідували противника», – додали військові.

